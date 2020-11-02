В городе Туркменобад провели серию встреч с учителями, на которых педагогам объяснили, в каком виде надо приходить на занятия, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Заместитель хякима (аналог губернатора, ред.) по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Гульнара Джумаева распорядилась: учителям нельзя красить волосы в светлые цвета, носить золотые украшения, обтягивающие фигуру платья. Также педагоги должны следить за внешним видом окружающих и, в случае несоответствия общепризнанным правилам, делать замечания. С 2018 года всех таджичек, работающих в ВУЗах и школах, обязали надевать исподние женские штаны – балаки.