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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменкам запретили быть блондинками

02 ноября
15:06 2020
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В городе Туркменобад провели серию встреч с учителями, на которых педагогам объяснили, в каком виде надо приходить на занятия, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Заместитель хякима (аналог губернатора, ред.) по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Гульнара Джумаева распорядилась: учителям нельзя красить волосы в светлые цвета, носить золотые украшения, обтягивающие фигуру платья. Также педагоги должны следить за внешним видом окружающих и, в случае несоответствия общепризнанным правилам, делать замечания. С 2018 года всех таджичек, работающих в ВУЗах и школах, обязали надевать исподние женские штаны – балаки.

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