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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Диаспора представляет параллельный электорат Молдовы

02 ноября
13:51 2020
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Диаспора Молдовы является параллельным электоратом, диссонирующим с гражданами, которые живут и работают дома. Такое мнение высказал президент Игорь Додон в ходе брифинга для представителей СМИ.

«Мы все вчера вечером отметили, что диаспора очень активна на этих выборах. В реальности это параллельный электорат Молдовы. Этот электорат обладает собственным видением и собственными политическими предпочтениями, и в большинстве своем эти предпочтения диаспоры отличаются от предпочтений большинства населения, которое работает и живет здесь, в Молдове. Так выглядят результаты голосования. Такова реальность демократии», – заявил Игорь Додон.

Уточним, что на выборах 1 ноября к урнам вне страны пришли 149 178 молдавских граждан с правом голоса.

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