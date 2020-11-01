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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 ноября 1800 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 ноября 1800 смертельных случаев
01 ноября
20:56 2020
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В течение прошедшего дня, 1 ноября, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Сынжерейского района, 59-летний мужчина из Резинского района, 72-летний мужчина из муниципия Бельцы, 66-летний мужчина из муниципия Бельцы, 57-летний мужчина из Единецкого района, 59-летняя женщина из Единецкого района, 62-летний мужчина муниципия из Бельцы, женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Приднестровья, 70-летний мужчина из Приднестровья, 72-летний мужчина из Приднестровья, 66-летняя женщина из Унгенского района, 67-летняя женщина из муниципия Бельцы, 62-летняя медсестра из Кишинева. На вечер 1 ноября 56312 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1800  человек умерли от инфекции.

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