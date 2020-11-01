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Газета "Кишиневские новости"

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Как быстро снизить уровень «плохого» холестерина

Как быстро снизить уровень «плохого» холестерина
01 ноября
20:31 2020
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Ученые выяснили, что избавиться от «вредного» холестерина, который негативно влияет на работу сердца, в первую очередь, и других органов, можно с помощью соевых бобов.

Наиболее эффективным будет использование соевого молока, которое, если его употреблять ежедневно, существенно снизит уровень холестерина и соответственно риск сердечных заболеваний.

Кроме того, ученые доказали и другие позитивные изменения в организме при употреблении бобов сои. Так, кроме растительных белков, из изофлавонов сои получают фитоэстрогены, которые помогают уменьшить приливы у женщин в период менопаузы. Некоторые же ученые говорят об антитромбическом эффекте изофлавонов сои.

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