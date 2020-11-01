На выборах президента в Республике Молдова, несмотря на коронакризис и дождь, уже к моменту подготовки этого материала проголосовали 38% избирателей, при необходимой трети от 100%.

Наиболее активными были жители столицы, Гагаузской автономии, города Бельцы, а также Оргеевского и Кагульского районов. Впервые в выборах участвуют заключенные из двух пенитенциарных учреждений, №8 и 12, расположенных в городе Бендеры. В них за различные правонарушения по решению суда отбывают наказание 223 человека. Помимо того, опустить бюллетень в избирательную урну могут 128 граждан, проживающих в доме престарелых и инвалидов села Кочиеры.

В течение дня наблюдались отдельные агрессивные попытки дестабилизации, особенно в районе участков, открытых для голосования жителей Приднестровья. Активисты партии ПДС провоцировали граждан, преграждая им дорогу к местам голосования. ЦИК в этой связи выразил свою негативную позицию.