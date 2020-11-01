Генеральный инспекторат полиции обратился в Центральную избирательную комиссию относительно нарушения правил мониторинга национальными наблюдателями, одним их которых был депутат ПДС Игорь Гросу.

Так, согласно заявлениям полицейских, наблюдатель попытался принудительно останавливать машину на мосту в Резине, которая направлялась в сторону избирательного участка. Еще одно нарушение отмечено в Новых Аненах. Наблюдатель заблокировал движение граждан, которые намеревались войти на избирательный участок, чтобы проголосовать. Согласно сообщениям стражей правопорядка, он вел себя агрессивно, толкая граждан, которые не подчинялись его требованиям.

Аналогичные нарушения законодательства допустили национальные наблюдатели и в Варнице. Депутат ПДС Игорь Гросу, который аккредитован Леовским окружным избирательным советом, вместе с другими наблюдателями, отправился в Варницу, где они преднамеренно блокировали дорогу, останавливали машины, направляющиеся в сторону избирательных участков, незаконно требуя у водителей представить документы. Позже депутат вместе с другими лицами заблокировал обе полосы движения по трассе Варница-Бендеры, препятствуя гражданам свободно воспользоваться своим правом голоса.

Во всех случаях правоохранители предприняли меры, действуя в соответствии с требованиями законодательства.