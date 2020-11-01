Такого мнения придерживается журналист Ввалериу Реницэ. ПДС откровенно дискриминирует граждан Левобережья и отдаляет нас ещё больше от решения приднестровского конфликта, считает Реницэ

«Провокация ПДС, которая состояла в голом – с юридической точки зрения – обвинении наших левобережных граждан в краже голосов, точнее, в платном голосовании за определенного кандидата в президенты, достигла сегодня, в день выборов, своего логического завершения. У этого завершения есть три стороны разного политического значения, но которые целятся в одно большое рассчитанное событие.

Первая состоит в открытой конфронтации сторонников ПДС с приднестровцами, с целью принудить их отказаться от своего законного права голосования, как граждан РМ, на законно выделенных избирательных участках правого берега.

Вторая состоит в мобилизации электората ПДС под лозунгом «Голоса украдены!» путем энергичного его насаждения в день выборов через социальные сети и подконтрольные телеканалы, которые весь сегодняшний день открыто занимаются передачей этой идеи посредством репортажей с места конфронтации недалеко от Варницкого избирательного участка.

Третья – это сигнал к началу протестов, который тоже передается в этот день через подконтрольные ПДС телеканалы в специальных выпусках, на которых спикеры говорят о сценариях «цветной революции» и откровенно запугивают избирателей тем, что если не будет переизбран президент, то мы не получим ни цента от Запада и Молдове отменят безвизовый режим с ЕС», – пояснил Реницэ.

Журналист также обратил внимание на чем строится расчет организаторов провокации.

«Эта провокация против собственных граждан тем более опасна и безответственна, чем названная парламентская партия откровенно дискриминирует граждан Левобережья и отдаляет нас ещё больше от решения приднестровского конфликта. Очевидно, что ПДС идёт без боязни на такие прямые нарушения закона и прав человека из расчёта, что после цветной революции именно она будет решать, имея соответствующую международную поддержку, кто прав, а кто виноват», – написал в социальной сети Реницэ.