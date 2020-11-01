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Газета "Кишиневские новости"

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У «Грузинской мечты» мечты сбываются

01 ноября
13:51 2020
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По предварительным результатам, на парламентских выборах, проходивших по смешанной системе, победила правящая партия «Грузинская мечта», сообщает РИА «Новости».

Агентство цитирует главу политформирования Ираклия Кобахидзе: «По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов от политформирования) побеждают в первом же туре, а это значит, что у нас уже есть 76 мандатов». В Грузинском парламенте 150 депутатов, из них 120 избираются по партийным спискам, а 30 по одномандатным округам. Партия, набравшая более 40% голосов избирателей, может в одиночку формировать правительство. У «Грузинская мечты» уже есть 48,36%.

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