По предварительным результатам, на парламентских выборах, проходивших по смешанной системе, победила правящая партия «Грузинская мечта», сообщает РИА «Новости».

Агентство цитирует главу политформирования Ираклия Кобахидзе: «По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов от политформирования) побеждают в первом же туре, а это значит, что у нас уже есть 76 мандатов». В Грузинском парламенте 150 депутатов, из них 120 избираются по партийным спискам, а 30 по одномандатным округам. Партия, набравшая более 40% голосов избирателей, может в одиночку формировать правительство. У «Грузинская мечты» уже есть 48,36%.