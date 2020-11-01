Председатель партии «Национальное единство», кандидат в президенты Октавиан Цыку, на выходе с избирательного участка заявил, что голосовал за «будущее с Румынией».

Также политик поведал журналистам: жители Приднестровья устраивают провокации на избирательных участках по заданию… Кремля, Додона и Путина. Ну, разумеется, а кто же еще, именно они у правых политиков всегда и во всем оказываются виновными. Между тем заместитель главы Генерального инспектората полиции Марин Максиан на брифинге рассказал, что ветераны (Приднестровского конфликта со стороны Кишинева, ред.) и другие местные жители пытаются нарушить работу избирательного участка, блокируя доступ избирателей. В результате вмешательства полиции доступ на избирательный участок был восстановлен. Однако попытки проявить агрессию сохраняются. Как известно, большинство «ветеранов» как раз сторонники правых, таких как Цыку. У одного из них, стоящего возле избирательного участка, в руках был плакат «Нам не нужен ваш коронавирус». Таким образом радикалы Правобережья пытаются помешать проголосовать жителям Приднестровья, которые в большинстве своем не воспринимают идеи правого толка.