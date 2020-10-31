В течение прошедшего дня, 31 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из муниципия Комрат, : 69-летняя женщина из Вулканештского района, 66-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Страшенского района, 70-летняя женщина из Глодянского района, 79-летняя женщина из Глодянского района, 66-летний мужчина из района Леова, 81-летняя женщина из Унгенского района, 60-летний мужчина из Приднестровья, 63-летняя женщина из Приднестровья, 42-летний мужчина из муниципия Бельцы, 60-летний мужчина из Страшенского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 77-летний мужчина из Приднестровья, 71-летний мужчина из Яловенского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 62-летний врач из Бельц. На вечер 31 октября 55782 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1785 человек умерли от инфекции.