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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Британии создали каток-беспилотник, сам находящий ямы на дороге

В Британии создали каток-беспилотник, сам находящий ямы на дороге
30 октября
17:01 2020
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Ямы на дорогах – проблема даже самых высокоразвитых стран. От этого страдают транспортные средства, ремонт которых обходится владельцам недешево, если речь идет об автомобилях, а мотоциклисты и велосипедисты нередко попадают в больницы по причине повреждений на дорогах.

Поэтому британская компания «Robotiz3d» нашла решение проблемы в виде катка-беспилотника. Машина с искусственным интеллектом оснащена гусеницами. Она обследует автотрассы, находит ямы, трещины и выбоины, фиксирует их параметры и фотографирует. Мелкие повреждения робот заделывает прямо на месте, а информацию о крупных передает местной администрации, чтобы ремонт выполнила бригада специалистов, пишет «Daily Mail».

Пока машина существует в виде опытного образца, но уже в следующем году разработчики обещают выпустить каток с искусственным интеллектом на дороги.   

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