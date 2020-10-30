Ямы на дорогах – проблема даже самых высокоразвитых стран. От этого страдают транспортные средства, ремонт которых обходится владельцам недешево, если речь идет об автомобилях, а мотоциклисты и велосипедисты нередко попадают в больницы по причине повреждений на дорогах.

Поэтому британская компания «Robotiz3d» нашла решение проблемы в виде катка-беспилотника. Машина с искусственным интеллектом оснащена гусеницами. Она обследует автотрассы, находит ямы, трещины и выбоины, фиксирует их параметры и фотографирует. Мелкие повреждения робот заделывает прямо на месте, а информацию о крупных передает местной администрации, чтобы ремонт выполнила бригада специалистов, пишет «Daily Mail».

Пока машина существует в виде опытного образца, но уже в следующем году разработчики обещают выпустить каток с искусственным интеллектом на дороги.