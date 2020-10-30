Компания “Intellect Group” сообщила, что реализует опрос по телефону 1 ноября 2020 года. Результаты исследования будут опубликованы, согласно Кодексу о выборах Молдовы, только после закрытия избирательных участков. Телефонный опрос будет проводиться по заказу компании „GO MEDIA” SRL.

“Intellect Group” специализируется на предоставлении услуг политического консалтинга, исследованиях в области социальных наук, а также проведении социологических опросов.