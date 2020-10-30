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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в день выборов 1 ноября проведут телефонный соцопрос

30 октября
12:06 2020
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Компания “Intellect Group” сообщила, что реализует опрос по телефону 1 ноября 2020 года. Результаты исследования будут опубликованы, согласно Кодексу о выборах Молдовы, только после закрытия избирательных участков. Телефонный опрос будет проводиться по заказу компании „GO MEDIA” SRL.

“Intellect Group” специализируется на предоставлении услуг политического консалтинга, исследованиях в области социальных наук, а также проведении социологических опросов.

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