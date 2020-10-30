Журналисты портала SCHEME.MD выяснили, что теща депутата ПДС Серджиу Литвиненко, главный бухгалтер VICTORIABANK Мария Иову осуществила сомнительную проводку, в результате которой финансовое учреждение получило 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий. Точнее, в 2014 году главный бухгалтер VICTORIABANK Мария Иову авторизовала с нарушениями межбанковское размещение на сумму 2,45 млрд леев в Banca de Economii. Оттуда деньги вывели через компанию, подконтрольную Илану Шору и Владимиру Плахотнюку и перевели на счета оффшорной фирмы. По итогам, VICTORIABANK получил 2,45 млрд леев за счет государственных гарантий.

«Отметим, что именно на этом основании Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в отношении BC VICTORIABANK SA и наложила арест на активы в сумме 1,95 млрд леев, указывается в расследовании.

В 2019 г., когда правительство Санду было у власти, депутат ПДС Серджиу Литвиненко вел переговоры о выводе своей тещи из-под уголовного преследования, сообщается в журналистском материале. Происходило это посредством прокурора Октавиана Якимовски, которого продвигало на пост зам. главы антикоррупционной прокуратуры бывшее правительство. В то же время, журналисты SCHEME.MD отмечают, что супруга данного прокурора является активисткой ПДС, которую возглавляет Майя Санду.