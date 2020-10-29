Вот и подходит к концу золотая осень. Через пару деньков начнется последний месяц этого красивого времени года. Приходит время, когда природа стирает яркие краски осени, поливая нас холодными дождями и пронизывая холодными ветрами. Что же приготовила для нас Вселенная в ноябре? И для кого холодный проливной ливень станет долгожданным золотым дождём?

БЛИЗНЕЦЫ

Вот уж в чью жизнь финансы вольются тропическим ливнем, так это Близнецы! Денег будет много, и появятся они внезапно. Астрологи предлагают эмоциональным Близнецам озадачиться их выгодным инвестированием. А чтобы денежный период продлился как можно дольше, обсуждайте с руководством любые свои идеи и занимайтесь их внедрением. Близнецов ждет в ноябре карьерное продвижение. Не стоит долго думать – принимайте предложение! С ним Близнецы найдут применение своим творческим способностям.

СТРЕЛЕЦ

Успех ворвется во все сферы жизни Стрельцов. А финансовое благополучие просто превратится в полноводную реку. С первых дней ноября Стрельцы почувствуют себя счастливчиками, правда до этого им необходимо привести в порядок мысли и чувства. Астрологи рекомендуют Стрельцам проявлять больше решительности в спорных вопросах и определиться с жизненными приоритетами. Ноябрь станет для Стрельцов месяцем счастливых перемен, которые сделают их реальность успешной и финансово обеспеченной.