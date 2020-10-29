Архивная служба ко Дню памяти жертв политических репрессий, 30 октября, опубликовала очередной документ из своих фондов, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Это копия протокола заседания особой тройки Народного комиссариата внутренних дел Молдавской АССР от 1937 года. Такие документы называли еще расстрельный акт. Им осуждены к высшей мере наказания 15 человек. Архивисты считают: судя по фамилиям, это были этнические немцы, проживавшие компактной колонией в Григориопольском районе. Ознакомиться с документом можно на сайте «Архивы Приднестровья».