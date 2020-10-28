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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы за 4 года вернули стратегическое партнёрство с Россией

28 октября
22:26 2020
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Прошедшие 4 года мандата Игоря Додона были непростыми, но ознаменовались и важными результатами. Одно из главных достижений – возвращение стратегического партнёрства с Россией, считает независимый кандидат в президенты.   «Во-первых, нам удалось обеспечить определенный баланс во внешней политике. Мне удалось наладить хороший диалог, вернуть стратегическое партнерство с Россией. Кроме того, мы серьёзно активизировали диалог с Приднестровьем. За эти 4 года у меня было 8 встреч с лидером ПМР Вадимом Красносельским. Нам удалось решить некоторые проблемы, которые не решались годами. Мы пока не слишком приблизились к политическому урегулированию приднестровского конфликта, потому что это очень непростой момент, но я уверен, что диалог был очень хорошим, и можно двигаться дальше в этом направлении», – сказал Додон в интервью “Россия 24”. 

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