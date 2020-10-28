Прошедшие 4 года мандата Игоря Додона были непростыми, но ознаменовались и важными результатами. Одно из главных достижений – возвращение стратегического партнёрства с Россией, считает независимый кандидат в президенты. «Во-первых, нам удалось обеспечить определенный баланс во внешней политике. Мне удалось наладить хороший диалог, вернуть стратегическое партнерство с Россией. Кроме того, мы серьёзно активизировали диалог с Приднестровьем. За эти 4 года у меня было 8 встреч с лидером ПМР Вадимом Красносельским. Нам удалось решить некоторые проблемы, которые не решались годами. Мы пока не слишком приблизились к политическому урегулированию приднестровского конфликта, потому что это очень непростой момент, но я уверен, что диалог был очень хорошим, и можно двигаться дальше в этом направлении», – сказал Додон в интервью “Россия 24”.