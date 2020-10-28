У нас серьезные планы на будущий год, предстоят значительные инвестиции в инфраструктурные проекты, а с другой стороны – будет оказана поддержка бизнесу. Об этом заявил в ходе интервью телеканалу «Россия24» Игорь Додон.

«Мы выйдем из сложной ситуации, связанной с COVID-19 и засухой. Динамика уже показывает, что мы выходим из нее. У нас серьёзные планы на следующий год. Кроме решения текущих проблем, мы намерены осуществить значительные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты. Это станет локомотивом для выхода из кризиса. Государство будет вливать деньги в инфраструктурные проекты, а с другой стороны – помогать бизнесу», – сказал Игорь Додон.

Кроме того, ожидается реализация договорённостей по крупным проектам на двухсторонней российско-молдавской основе. В этом контексте Игорь Додон упомянул развитие сети агрохабов в Молдове, которые будут заниматься переработкой и логистикой отечественной сельхозпродукции.