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Газета "Кишиневские новости"

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Люкьянюк: Телохранитель Майи Санду получает ежемесячно по 2 тыс. евро

28 октября
22:06 2020
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Телохранитель Майи Санду, которого лидер ПДС называет водителем, получает ежемесячно минимум 2 тыс. евро. Зарплата обеспечена бывшим премьером Ионом Стурзой, который заявил о своей поддержке на выборах кандидата ПДС. Об этом написал блогер Евгений Лукьянюк.

«Василе Попа является одним из лучших телохранителей Молдовы. То, что он так и не стал заместителем начальника Службы государственной охраны не стоит брать в расчет, потому что речь идет о медицинской проблеме, которую, надеюсь, он преодолел. Такой профессионал стоит немало, его зарплата превышает 2 тыс. евро в месяц. Люди говорят, что ее выплачивает принц из Пыржолень», – написал Лукьянюк.

Блогер написал, что Василе Попа женат на Зинаиде Попа – кишиневском муниципальном советнике от ПДС.

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