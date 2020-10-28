Телохранитель Майи Санду, которого лидер ПДС называет водителем, получает ежемесячно минимум 2 тыс. евро. Зарплата обеспечена бывшим премьером Ионом Стурзой, который заявил о своей поддержке на выборах кандидата ПДС. Об этом написал блогер Евгений Лукьянюк.

«Василе Попа является одним из лучших телохранителей Молдовы. То, что он так и не стал заместителем начальника Службы государственной охраны не стоит брать в расчет, потому что речь идет о медицинской проблеме, которую, надеюсь, он преодолел. Такой профессионал стоит немало, его зарплата превышает 2 тыс. евро в месяц. Люди говорят, что ее выплачивает принц из Пыржолень», – написал Лукьянюк.

Блогер написал, что Василе Попа женат на Зинаиде Попа – кишиневском муниципальном советнике от ПДС.