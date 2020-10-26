Токсоплазмоз – опасное паразитарное заболевание, которым страдает примерно треть людей. Таким образом, это одна из самых частых паразитарных инфекций. Она может повреждать мозг, глаза и даже привести к летальному исходу. Особенно опасно, если заразится беременная женщина – может пострадать еще не родившийся ребенок. До сих пор вакцины от токсоплазмоза не существовало.

И вот теперь ученые из Чикагского университета разработали новый принцип создания вакцины – на основе белковых наночастиц. Иммунная система организма реагирует на белковые компоненты этих частиц как на что-то враждебное и начинает с ними бороться. Следовательно, иммунитет усиливается. Значит, можно встроить в наночастицы генетический код паразитов и вызвать активный иммунный ответ организма. При этом формируется длительный иммунитет.

Авторы разработки уже начали адаптацию новой вакцины, чтобы она могла бороться с герпесом, возбудителями ВИЧ, малярии, гриппа и коронавируса, передает «Medical Xpress».