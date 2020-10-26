Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети объяснил, почему утверждения о том, что современные дети не такие здоровые, как их родители в их возрасте, – иллюзия.

По словам доктора, такое мнение утвердилось по ряду причин. Во-первых, любое обсуждение заболевания детей благодаря социальным сетям сразу становится достоянием огромного количества людей. Во-вторых, внушительных масштабов достиг околомедицинский бизнес, когда производителям любой ценой необходимо продать дорогие препараты и якобы полезные продукты, а для этого назначают всевозможные совершенно ненужные обследования, на аллергию, например – и потом настоятельно рекомендуют покупать именно эти лекарства и продукты.

Ну и, наконец, есть немало врачей, которые сотрудничают с определенными лабораториями, аптеками и магазинами «здорового питания» и получают свой процент отчислений за каждого направленного туда пациента. И им, естественно, выгодно, развивать тему детской болезненности, пишет «Вечерняя Москва».