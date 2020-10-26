Нескончаемая пандемия до минимума сократила контакты между людьми. В связи с этим в Японии отмечен эмоциональный голод и нехватка общения. И люди массово стали покупать так называемых исцеляющих роботов. Они очень разные: есть гуманоид, есть собака, а есть просто пушистая подушка. Выпуском этой набирающей популярность продукции занялись сразу несколько компаний.

Гуманоид и собака снабжены датчиками, позволяющими двигаться, не натыкаясь на препятствия, узнавать владельца и даже заглядывать ему в глаза. У гуманоида есть руки, с ним можно пообниматься, тем более, что температура его тела близка к человеческой. Общаться и обниматься можно и с собакой. А пушистая подушка когда-то была разработана для использования людьми, которые страдали аллергией и по этой причине не могли завести домашних животных. Но во время пандемии к ней стали проявлять повышенное внимание и те, кто с аллергией не знаком.

Специалисты утверждают, что, если пандемия не пойдет на убыль, спрос на домашних роботов для общения продолжит возрастать, пишет «Kyudo News».