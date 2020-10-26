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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 октября 1700 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 октября 1700 смертельных случаев
26 октября
18:06 2020
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В течение прошедшего дня, 26 октября, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летняя женщина из района Сынжерей, 64-летний мужчина из района Сынжерей, 80-летняя женщина из Страшенского района, 65-летний мужчина из Бельцкого муниципия, 52-летний мужчина из Унгенского района, 74-летний мужчина из Бричанского района, 61-летний мужчина из Бричанского района, 58-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 68-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 70-летний мужчина из Бричанского района, 68-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 72-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Оргеевского района, 70-летний врач из Дондюшан. На вечер 26 октября 52730 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1700 человек умерли от инфекции.

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