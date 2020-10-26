Археологи из Университета Цинциннати в США на территории нынешней Гватемалы обнаружили систему очистки воды, возраст которой не меньше двух тысяч лет.

Раскопки велись близ города Тикаль, в котором когда-то жило племя майя. Это был очень крупный населенный пункт неподалеку от нескольких водохранилищ, в одном из которых и нашли кварц и цеолит. Эти материалы известны своими фильтрующими свойствами и дают очень хороший результат благодаря способности удалять микробы, примеси тяжелых металлов и различные токсины.

Примечательно, что кварц и цеолит добывали в горах довольно далеко от Тикаля и доставляли к водохранилищам, чтобы обеспечить поселение чистой питьевой водой.

По словам исследователей, майя умели очищать питьевую воду задолго до того, как этому научились жители Европы. Более того, использование цеолита – старейшая известная на планете технология водоочистки. А самое интересное, что система, придуманная в глубокой древности, эффективна и сегодня, а цеолит и кварц используются для тех же целей до сих пор, сообщает Popmech.