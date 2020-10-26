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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове правительство выделяет 12 млн леев 22 начинающим аграриям

26 октября
17:46 2020
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Государственную поддержку в размере 12 млн леев получат 22 агрария для запуска бизнеса в сельском хозяйстве. Средства выделяются из Национального фонда развития в сельском хозяйстве и окружающей среды. Благодаря 22 инвестиционным проектам в Молдове появятся 40 новых рабочих мест в сфере зоотехники, многолетних насаждений и переработки сельхозпродукции.

В 2020 году из Национального фонда развития в сельском хозяйстве и окружающей среды выделено 50 млн леев на внедрение проекта авансового субвенционирования, предназначенного для финансирования стартапов в аграрном секторе.

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