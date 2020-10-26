Государственную поддержку в размере 12 млн леев получат 22 агрария для запуска бизнеса в сельском хозяйстве. Средства выделяются из Национального фонда развития в сельском хозяйстве и окружающей среды. Благодаря 22 инвестиционным проектам в Молдове появятся 40 новых рабочих мест в сфере зоотехники, многолетних насаждений и переработки сельхозпродукции.

В 2020 году из Национального фонда развития в сельском хозяйстве и окружающей среды выделено 50 млн леев на внедрение проекта авансового субвенционирования, предназначенного для финансирования стартапов в аграрном секторе.