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Газета "Кишиневские новости"

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В Британии мошенники торгуют отрицательными тестами на коронавирус

В Британии мошенники торгуют отрицательными тестами на коронавирус
26 октября
17:46 2020
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Непрекращающаяся пандемия коронавируса порождает все новые виды мошенничества. В Великобритании, например, налажена торговля поддельными отрицательными тестами на коронавирус.

Такие справки сейчас приходится предъявлять во многих случаях. И тем, кому не хочется проходить тест или кто опасается положительного результата, предлагают купить нужный документ. Просят за услугу сто пятьдесят фунтов стерлингов. Сделать такое приобретение можно даже в некоторых турагентствах, сообщает «The Sun».

Газета даже приводит случай, когда пассажир заменил в справке чужое имя на свое и таким образом был допущен в самолет. На то, что справка подделана, никто не обратил внимания.    

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