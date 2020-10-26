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Газета "Кишиневские новости"

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Большинство граждан Молдовы убеждены, что Додон победит на выборах

Большинство граждан Молдовы убеждены, что Додон победит на выборах
26 октября
16:51 2020
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Таковы данные социально-политического опроса, реализованного Фондом общественного мнения «FOP» по заказу портала «Public Media».

Согласно исследованию, 51,1% респондентов уверены, что нынешний президент страны Игорь Додон получит второй мандат главы государства. Почти двое меньше – 26,3% – думают, что победителем окажется Майя Санду. Только чуть больше 5% считают, что будущим президентом может стать Ренато Усатый, а 1,6% опрошенных надеются увидеть во главе государства Андрея Нэстасе. Данные также демонстрируют, что лишь 1,5% верят, что победит Виолетта Иванов, а Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ, в предпочтениях интервьюируемых, набирают 0,3%. На последнем месте расположился Тудор Делиу – 0,1%.

В опросе участвовали 2171 респондент, он проводился с 17 по 24 октября. Погрешность составляет 2,1%.

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