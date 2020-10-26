Это произойдет независимо от того, кто будет его оппонентом. Таковы данные социально-политического опроса, реализованного Фондом общественного мнения «FOP» по заказу портала «Public Media».

Согласно исследованию, если во второй тур выходят Игорь Додон и Майя Санду, нынешний президент набирает 42,7% голосов, лидер ПДС – 34,4%. В случае второго тура с участием Игоря Додона и Андрея Нэстасе, независимый кандидат получает 40,6%, лидер Платформы DA – 19,9%. Опрос демонстрируют, что если нынешний президент окажется во втором туре с Ренато Усатым, то одержит победу Игорь Додон с результатом 39,4%, а мэр Бельц наберет в два раза меньше, то есть 18%.

В опросе участвовали 2171 респондент, он проводился с 17 по 24 октября. Погрешность составляет 2,1%.