В социальных сетях запущена акция, призванная морально помочь белорусской оппозиции, назвали ее «Женщины за демократию», сообщает Delfi.

В попытке отстранения от власти Александра Лукашенко решили поучаствовать бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Меня обезоруживает выносливость и решительность, жажда перемен, которую проявляют все жители Белоруссии, поэтому я, не колеблясь, присоединилась к этой кампании», – объявила Грибаускайте. Ей вторила Клинтон, мало того, она даже снялась в специальном ролике, в котором высказалась в поддержку белорусских женщин. Впрочем, набирающая обороты в странах Запада кампания против Лукашенко становится все больше похожа на сражение за геополитическое влияние в Белоруссии, в котором не имеют значения доказательства вины. Ведь до сегодняшнего дня никто не смог привести конкретных данных, доказывающих, что на прошедших выборах победила Тихановская. Не убедительны и выводы популярных платформ «Голос» и «Зубр», а также инициативы «Честные люди», на сведения которых опираются оппоненты Лукашенко, поскольку эти данные лишь снижают процент голосов, отданных за победителя, но не опровергают сам факт.