Каждый год загрязненный воздух становится причиной смерти семи миллионов жителей планеты. В прошлом году жертвами нечистой атмосферы стали полмиллиона детей первого года жизни – это самая страшная жертва плохой экологии.

Международный институт воздействия на здоровье и Институт показателей и оценки здоровья опубликовали отчет «State of Global Air 2020», в котором проанализировали состояние атмосферы в разных странах, прежде всего, в развивающихся, сосредоточившись на том, как связано загрязнение воздуха и проблемы здоровья со смертностью.

Авторы исследования подчеркнули, что вредные вещества в воздухе оказывают негативное воздействие на младенцев, которые еще даже не родились, потому что этим воздухом дышат беременные женщины. В результате дети рождаются недоношенными, а если появляются на свет в срок, то имеют недостаточный вес. Такие малыши больше подвержены инфекциям и воспалениям легких. У них также чаще отмечаются нарушения в работе мозга.

Из общего количества зарегистрированных в 2019 году смертей грудных младенцев причиной двух третей из них стало загрязнение не только атмосферного воздуха, но и воздуха в помещениях, потому что для отопления и приготовления пищи используется твердое топливо. Больше всего пострадали дети в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, пишет «The Guardian»