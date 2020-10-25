Сегодня Игорь Додон провел девять встреч на севере Молдовы, в Фалештском и Сынжерейском районах. Глава государства говорил с избирателями о путях решения проблем в наших селах и городах, способах улучшения качества жизни людей, чтобы Молдова стала местом, где все будут хотеть жить.

«С удовлетворением отмечаю, что наши идеи и действия поддерживаются, и это побуждает нас продолжать работу для людей, во имя будущего нашей страны!

Вместе мы справимся!» – написал по завершении встреч Игорь Додон.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/5222169687808994