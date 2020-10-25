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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы доведем до конца начатые проекты дорожной инфраструктуры

Додон: Мы доведем до конца начатые проекты дорожной инфраструктуры
25 октября
22:06 2020
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По случаю Дня автомобилиста и дорожника Игорь Додон обратился со словами искренних поздравлений и наилучших пожеланий к представителям этих профессий.

«Вы своим трудом вносите значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и непосредственно влияете на развитие национальной экономики.

С сожалением приходится констатировать, что в этой области еще предстоит проделать очень большую работу. Плачевное состояние дорог, отсутствие современных транспортных путей – серьезная проблема не только для властей, но и для граждан. Это действительно реальная и непростая задача, требующая незамедлительного решения.

Хочу заверить вас, что мы доведем до конца начатые проекты и предпримем дальнейшие шаги для создания перевозчикам условий, соответствующих международным нормам, а автомобилистам – адекватной дорожной инфраструктуры.

Искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с сегодняшним праздником и желаю здоровья, успехов и удачи во всем, везде и всегда!» – говорится в поздравлении главы государства по случаю праздника.

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