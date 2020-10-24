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Газета "Кишиневские новости"

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Румынских солдат ранили за тысячи километров от дома, в Афганистане

24 октября
18:31 2020
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Два румынских солдата получили ранения в Афганистане во время патрулирования дороги в окрестностях города Кандагар, сообщает «Международное румынское радио».

Сержант Адриан Иоан Цифрак и капрал второго ранга Иосиф Иоан Реман ехали на бронеавтомобиле последними в колонне. Самодельное взрывное устройство сработало именно под их машиной. Сейчас бойцы находятся в госпитале. Они входят в батальон «Золотые львы», который в августе 2020 года был отправлен в Афганистан на полгода. С 2002 года через Афган прошло свыше 26 тысяч румынских военнослужащих.  

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