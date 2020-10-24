Тайна массового побега депутатов из Pro Moldova
Из парламентской фракции Pro Moldova всего за сутки вышли четыре народных избранника, все они объявили, что отныне будут независимыми депутатами.
Сергей Сырбу, Григорий Репещук, Элеонора Граур и Руксанда Главан, каждый в отдельности написали в социальных сетях сообщение о том, что уходят из приютившей их на время партии. Никто о причинах массового побега из формирования не сообщает, но понятно, что-то необычное спровоцировало их на такой шаг. Председатель Pro Moldova Андриан Канду цинично констатировал: в возглавляемую им партию входят «свободные люди», которые вправе поступать так, как они желают. По крайней мере, уход не сопровождался какими-то скандалами или взаимными обвинениями, как это обычно у нас бывает. При этом «независимые» остаются верны идеологическим установкам Pro Moldova. Руксанда Главан написала в социальных сетях: «Я объединюсь со всеми, кто настроен против Додона. Как независимый кандидат от оппозиции я буду продолжать работать до досрочных парламентских выборов, которые, я считаю, должны состояться весной».