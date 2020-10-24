Из парламентской фракции Pro Moldova всего за сутки вышли четыре народных избранника, все они объявили, что отныне будут независимыми депутатами.

Сергей Сырбу, Григорий Репещук, Элеонора Граур и Руксанда Главан, каждый в отдельности написали в социальных сетях сообщение о том, что уходят из приютившей их на время партии. Никто о причинах массового побега из формирования не сообщает, но понятно, что-то необычное спровоцировало их на такой шаг. Председатель Pro Moldova Андриан Канду цинично констатировал: в возглавляемую им партию входят «свободные люди», которые вправе поступать так, как они желают. По крайней мере, уход не сопровождался какими-то скандалами или взаимными обвинениями, как это обычно у нас бывает. При этом «независимые» остаются верны идеологическим установкам Pro Moldova. Руксанда Главан написала в социальных сетях: «Я объединюсь со всеми, кто настроен против Додона. Как независимый кандидат от оппозиции я буду продолжать работать до досрочных парламентских выборов, которые, я считаю, должны состояться весной».