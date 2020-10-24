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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 октября 1669 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 октября 1669 смертельных случаев
24 октября
18:26 2020
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В течение прошедшего дня, 24 октября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 78-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Унгенского муниципия, 75 летняя женщина из муниципия Кишинев, 79-летняя женщина из Дондюшанского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 48-летняя женщина из Шолданештского района, 68-летний мужчина из Каушанского района, 64-летняя женщина из Рышканского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Флорештского района, 87-летний мужчина из Сынжерейского района. На вечер 24 октября 51719 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1669 человек умерли от инфекции.

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