Семейка Аддамс получит новую жизнь от Тима Бертона, подтвердили Variety.

Семейка Аддамс уже давно вписала себя в мировой кинематограф, как самый необычный ситком из возможных. На счету истории вымышленного семейства 3 телесериала, 2 мультсериала, 4 фильма и 2 видеоигры. В разные времена самые разные актеры примеряли на себя запоминающиеся образы, но, как правило, при упоминании мрачных Аддамсов, на ум приходит полнометражная версия 1993 года со знаменитой заглавной музыкальной темой «щелчок» (Snap) и прекрасными Раулем Хулиа в роли Гомеса и Анжеликой Хьюстон в роли Мортиши. Не мудрено, что перезапуском телесериала займется режиссер, создавший самые волшебные и мрачные киномиры. Тим Бертон никогда не боялся затрагивать откровенно не детские темы в своих мультипликационных и художественных фильмах. Очаровательный «Эдвард руки-ножницы» или откровенно пугающий «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и анимационный «Труп невесты» – все, так или иначе, затрагивают тему смерти и обращаются к «непохожести» главных персонажей на прочих людей. С созданием завораживающей мрачноватой атмосферы режиссер всегда справлялся на ура и, если кто и подойдет к неординарному семейству с должным уважением первоисточника, так именно Бертон.

За проектом пока не закреплен ни один стриминговый сервис, но, учитывая длительную историю Аддамсов, ни у кого нет сомнений, что желающие получить телесериал себе появятся быстро.