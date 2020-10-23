В течение прошедшего дня, 23 октября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 81-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Страшенского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из района Дрокия, 62-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Теленештского района, 71-летняя женщина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летний мужчина из Бричанского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Сынжерейского района, 57-летний мужчина из Сынжерейского района, 57-летний врач из Кишинева. На вечер 23 октября 51102 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1655 человек умерли от инфекции.