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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 октября 1655 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 октября 1655 смертельных случаев
23 октября
20:36 2020
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В течение прошедшего дня, 23 октября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 81-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Страшенского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из района Дрокия, 62-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Теленештского района, 71-летняя женщина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летний мужчина из Бричанского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Сынжерейского района, 57-летний мужчина из Сынжерейского района, 57-летний врач из Кишинева. На вечер 23 октября 51102 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1655 человек умерли от инфекции.

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