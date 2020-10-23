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Газета "Кишиневские новости"

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Россия выделяет Молдове помощь в размере 275 млн рублей для аграриев

Россия выделяет Молдове помощь в размере 275 млн рублей для аграриев
23 октября
18:16 2020
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Российское правительство одобрило решение о выделение помощи Молдове в размере 275 млн рублей, что эквивалентно 3,6 млн долларов США. Речь идет о первом транше из 500 млн. рублей, предназначенных для молдавских аграриев, пострадавших в результате засухи. Напомним, что в конце сентября президент Додон в ходе видео-конференции с президентом России обсуждал несколько вопросов, а Владимир Путин сообщил о готовности его страны направить 500 млн леев на приобретение дизтоплива для фермеров.

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