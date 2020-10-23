Российское правительство одобрило решение о выделение помощи Молдове в размере 275 млн рублей, что эквивалентно 3,6 млн долларов США. Речь идет о первом транше из 500 млн. рублей, предназначенных для молдавских аграриев, пострадавших в результате засухи. Напомним, что в конце сентября президент Додон в ходе видео-конференции с президентом России обсуждал несколько вопросов, а Владимир Путин сообщил о готовности его страны направить 500 млн леев на приобретение дизтоплива для фермеров.