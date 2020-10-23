В детском научном центре норвежского горда Бергена вскоре приступит к работе робот, изготовленный Пермской компании «Промобот». Искусственный интеллект начнет преподавать робототехнику, химию, биологию и физику.

По словам разработчиков, робот выгодно отличается от живого учителя тем, что не нуждается в изучении дисциплины, которую преподает и в подготовке к занятиям. В память искусственного интеллекта уже заложены все нужные знания. Более того, робот может стать преподавателем практически неограниченного количества предметов.

И хотя искусственный интеллект никогда окончательно заменит в учебном процессе людей, на роль главного помощника преподавателей он вполне годится, сообщает РИА «Новости».