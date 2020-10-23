Дикие собаки динго – настоящая головная боль для австралийских фермеров. Ежегодно дикие животные уничтожают овец как минимум на сорок миллионов долларов. Но защитники природы категорически против того, чтобы с этой проблемой боролись путем отстрела хищников. Приходится искать другие способы.

Ученые из Университета Аделаиды предложили использовать в качестве «сторожей» отар надувные фигуры – такие ставят у магазинов и развлекательных учреждений, чтобы заманить клиентов. В эксперименте с участием двенадцати животных было доказано, что такие фигуры, машущие руками, отпугивают собак динго. Исследователи считают, что животные боятся резких движений, которые производят надувные фигуры. Тем не менее, известно, что динго – очень умные животные и, значит, со временем могут понять, что надувных «сторожей» бояться не стоит, пишет «Science Mag».