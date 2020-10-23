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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: В Молдове в ближайшее время снизится тариф на отопление

23 октября
15:51 2020
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На следующей неделе тариф на газ для конечных потребителей будет снижен более чем на 14%. Сразу после этого снизится и тариф на отопление. Об этом заявил Игорь Додон.    «Мои коллеги провели оценку. При снижении на 14% тарифа на газ можно опустить тариф на гигакалорию в Кишиневе ниже 1000 леев. Я очень надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время – до того, как наступят холода. Снижение тарифа на отопление тоже будет – я вас в этом заверяю», – сказал он. 

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