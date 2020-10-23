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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Израиле разработали универсальное шасси для электромобилей

В Израиле разработали универсальное шасси для электромобилей
23 октября
12:36 2020
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Шасси подходит для любого типа автомобилей – от машинки для передвижения по полю для гольфа до автобуса или даже крупнотоннажного грузовика. Все компоненты управления электромобилем уже встроены в само шасси, а руководит всем бортовой компьютер.

Разработка израильских инженеров вызвала большой интерес у крупнейших автопроизводителей, в числе который японские «Toyota», «Mitsubishi» и «Musashi Seimitsu» и индийская компания «Mahindra». Универсальное шасси планируется использовать для производства как пассажирских, так и грузовых электромобилей, а также транспорта специального назначения – медицинского, для перевозки мусора, продуктов и др. Проявила интерес и ведущая компания электронной торговли «Amazon», сообщает internetua.

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