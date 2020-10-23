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Газета "Кишиневские новости"

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Додон выигрывает выборы у Санду во втором туре с разницей в 11%

Додон выигрывает выборы у Санду во втором туре с разницей в 11%
23 октября
12:16 2020
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Если во втором туре президентских выборов окажутся Майя Санду и Игорь Додон, нынешний президент выиграет с разрывом в почти 11%. Таковы данные недавнего опроса общественного мнения, представленного Ассоциацией социологов и демографов «Vox Populi – октябрь 2020 (2 часть)».

Согласно исследованию, во втором туре выборов, 55,3% от определившихся избирателей проголосуют за Игоря Додона. За Майю Санду высказались 44,7% респондентов.

Опрос проводился в период с 11 по 20 октября 2020. Выборка составляет 1183 респондента из 79 населенных пунктов. Погрешность оценивается в 3%. Заказчиком является Южный филиал Социологической ассоциации Украины и Ассоциация социологов и демографов Молдовы.

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