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Газета "Кишиневские новости"

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Санду не позовет людей на улицы только если победит на выборах

22 октября
23:11 2020
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Майя Санду, кандидат на должность президента от Партии «Действие и солидарность», в интервью порталу newsmaker не исключила того, что после выборов, намеченных на первое ноября, может вывести людей на улицы.

Комментируя слухи о том, что Вашингтон готовит в Кишиневе «голубую революцию», политик отметила: «Я не знаю, что собираются США делать в Молдове. Я могу сказать, что если будут честные выборы, то не будет протестов или они пройдут мирно. Все зависит от того, что собирается делать Додон». Санду опасается: в выборах может принять участие много жителей Приднестровья, которые «решат нашу судьбу за 20 евро (предполагается, что такая сумма будет выплачиваться за участие в голосовании, ред.)». Если будет массовая явка людей с противоположного берега Днестра, Санду тоже обещает вывести людей на улицу с протестами. Странно, что претендент на высшую государственную должность не понимает, что таким образом фактически отказывает части своих сограждан в основополагающем праве избирать и быть избранным.

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