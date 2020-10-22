Майя Санду, кандидат на должность президента от Партии «Действие и солидарность», в интервью порталу newsmaker не исключила того, что после выборов, намеченных на первое ноября, может вывести людей на улицы.

Комментируя слухи о том, что Вашингтон готовит в Кишиневе «голубую революцию», политик отметила: «Я не знаю, что собираются США делать в Молдове. Я могу сказать, что если будут честные выборы, то не будет протестов или они пройдут мирно. Все зависит от того, что собирается делать Додон». Санду опасается: в выборах может принять участие много жителей Приднестровья, которые «решат нашу судьбу за 20 евро (предполагается, что такая сумма будет выплачиваться за участие в голосовании, ред.)». Если будет массовая явка людей с противоположного берега Днестра, Санду тоже обещает вывести людей на улицу с протестами. Странно, что претендент на высшую государственную должность не понимает, что таким образом фактически отказывает части своих сограждан в основополагающем праве избирать и быть избранным.