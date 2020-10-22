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Газета "Кишиневские новости"

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Румынскому избирателю COVID-19 не страшен

22 октября
23:11 2020
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Президент Клаус Йоханнис заявил, что парламентские выборы должны пройти, как и планировалось, шестого декабря, сообщает «Международное радио Румынии».

По словам главы государства, новое парламентское большинство, которое сформирует ответственное правительство, будет в состоянии провести в стране необходимые реформы. Йоханнис против того, чтобы переносить выборы на весну, он полагает, что в таком случае ситуация станет неуправляемой, и это неблагоприятно отразится на экономике. Президент напомнил: недавно в Румынии прошли в условиях коронакризиса местные выборы. Избиратели соблюдали режим ношения защитных масок, соблюдали социальную дистанцию, и все обошлось благополучно. Так должно быть, по мнению Йоханниса, и в декабре.   

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