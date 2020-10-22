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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: Без дорог и питьевой воды люди не останутся в сельской зоне

Кику: Без дорог и питьевой воды люди не останутся в сельской зоне
22 октября
22:26 2020
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Премьер Ион Кику проинспектировал в ходе своего визита в село Грибова Дрокиевского района ход выполнения инфраструктурных проектов. Глава кабмина обсудил с местной администрацией проблемы населенного пункта и механизмы их решения. Мэр Ион Грозаву сообщил, что благодаря вмешательству премьера будет решена одна из самых застарелых проблем – очистка реки Куболта.

«Господин премьер придал нам уверенности относительно решения огромной проблемы- очистки реки Куболта. Она дала нам жизнь, а мы ее превратили в мусорную свалку. Без участия государства мы ничего не можем сделать», – сказал мэр.

Глава кабмина посетил ремонтируемые участки дороги, где по графику идут работы в рамках проекта ”Drumuri bune pentru toți”. Кику также посетил очистные сооружения в населенном пункте. Принято решение выделить из Национального экологического фонда средства для увеличения их производительности.

«Наше видение состоит в том, чтобы тратить публичные деньги на инфраструктуру. Без ремонта дорог, обеспечения питьевой водой – у нас нет никого шанса задержать людей в сельской местности и развивать регионы», – заявил премьер Кику.

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