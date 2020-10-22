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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 октября 1641 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 октября 1641 смертельный случай
22 октября
22:01 2020
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В течение прошедшего дня, 22 октября, зарегистрированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из Страшенского района, 84-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Новоаненского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Шолданештского района, 60-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из Окницкого района, 47-летний мужчина из Приднестровья, 68-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя медик из Хынчешт. На вечер 22 октября 50422 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1641 человек умер от инфекции.

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