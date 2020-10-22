Среди них ремонт улицы Албишоара, ремонт тротуаров на ул. Пушкина и Бодони, ремонт на очистной станции и модернизации станции, обеспечивающей поставки воды в Кишинев. Чебан написал в социальной сети, что существуют и другие большие и амбициозные проекты, которые предстоит реализовать совместными усилиями. Речь идет о завершении строительства объездной дороги вокруг столицы, восстановление русла реки Бык, создание Свободной экономической зоны и индустриального парка, что приведет к появлению 25 тыс. новых хорошо оплачиваемых рабочих мест

В то же время Ион Чебан отметил, что впервые в Молдове администрация президента, парламент, правительство представляют собой единую команду, работающую в интересах граждан.

«Сегодня у нас нет ситуации, когда парламент-правительство-мэрия устанавливают каждый свою «ЕЛКУ», сегодня все работают совместно над амбициозными проектами», – отметил Чебан.