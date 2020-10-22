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Газета "Кишиневские новости"

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Лисневский: Электорат Санду не верит в ее победу

22 октября
15:16 2020
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Виноваты в этом политтехнологи, которые навязали ее электорату идею фальсификации выборов. Но ведь это намного дороже, чем вести избирателей в определенном направлении к нужному кандидату во время предвыборной кампании. Таково мнение политтехнолога Яна Лисневского, которое он высказал в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ, передает eNews.

«Есть классический портрет политика или президента, как он должен выглядеть. Религиозный, с семьей. Кто более ответственный, тот и набирает больше процентов. Естественно, человек, который имеет опыт менеджера, администратора набирает больше очков», – убежден Лисневский.

Далее Лисневский привел в пример Майю Санду.

«Она занимала всего лишь два поста – министра и премьер-министра. Только 16 % ее электората думает, что она выиграет. Не верят в нее. И виноваты те, кто создал стратегию по фальсификации выборов. Правый электорат, который бы хотел голосовать за Санду и Нэстасе, а ему навязывают идею фальсификации, не пойдет на выборы. Этим они не мобилизуют его участвовать в первом или втором туре. Они создают предпосылки для действий после выборов», – уверен политтехнолог.

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