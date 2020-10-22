Британский эксперт по искусственному интеллекту провел исследование, по результатам которого сделал вывод, что через полвека приговоры преступникам будут выносить роботы. Искусственный интеллект способен «читать» язык тела, который лучше слов свидетельствует о том, лжет подсудимый или говорит правду. Человеку это в абсолютном большинстве случаев недоступно.

Языковых различий для роботов не существует. Они беспристрастны, способны фиксировать не только движения глаз и рук, но даже изменение температуры тела человека, отвечающего на вопросы участников процесса. Таким образом, человеческий фактор при вынесении приговоров будет практически исключен, сроки судебных процессов сократятся, и количество осуждений невиновных значительно уменьшится.

Автор исследования считает, что через пятьдесят лет роботы-судьи будут вести большинство процессов в Англии и Уэльсе. Правда, большинство юристов без работы не останутся: на их долю останется создание законов и разбор апелляций.

В некоторых странах искусственный интеллект уже трудится в судебной системе. В Эстонии, например, роботам доверяют судебные иски на небольшие суммы. А в Китае уже три года действует система кибер-судов, которая выносит приговор через специальное приложение. Таким образом уже рассмотрены свыше трех миллионов исков, пишет «Daily Mail».