Через полвека искусственный интеллект заменит судей
Британский эксперт по искусственному интеллекту провел исследование, по результатам которого сделал вывод, что через полвека приговоры преступникам будут выносить роботы. Искусственный интеллект способен «читать» язык тела, который лучше слов свидетельствует о том, лжет подсудимый или говорит правду. Человеку это в абсолютном большинстве случаев недоступно.
Языковых различий для роботов не существует. Они беспристрастны, способны фиксировать не только движения глаз и рук, но даже изменение температуры тела человека, отвечающего на вопросы участников процесса. Таким образом, человеческий фактор при вынесении приговоров будет практически исключен, сроки судебных процессов сократятся, и количество осуждений невиновных значительно уменьшится.
Автор исследования считает, что через пятьдесят лет роботы-судьи будут вести большинство процессов в Англии и Уэльсе. Правда, большинство юристов без работы не останутся: на их долю останется создание законов и разбор апелляций.
В некоторых странах искусственный интеллект уже трудится в судебной системе. В Эстонии, например, роботам доверяют судебные иски на небольшие суммы. А в Китае уже три года действует система кибер-судов, которая выносит приговор через специальное приложение. Таким образом уже рассмотрены свыше трех миллионов исков, пишет «Daily Mail».