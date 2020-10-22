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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику: Ремонт дорог в Глодянском районе необходимо завершить в срок

22 октября
12:11 2020
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Премьер Ион Кику находится с визитом в Глодянском районе, где обсудил с местными властями и жителями сел Кажба, Чучулень и ком. Балатина ход ремонтных работ и проблемы, связанные с ними.

Премьер отметил, что правительство продолжит внедрять проект “Drumuri bune pentru toți”, который будет способствовать росту уровня жизни в регионах.

«Руководство Глодянского района сообщило на прошлой неделе об отклонениях во внедрении программы ремонта дорог. Нужно посмотреть, как мы можем вмешаться, чтобы процесс реабилитации инфраструктуры завершился успешно. Мы поговорили с экономическими агентами, которые привлекут дополнительные силы, чтобы закончить работы в срок», – заявил премьер Кику.

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