Премьер Ион Кику находится с визитом в Глодянском районе, где обсудил с местными властями и жителями сел Кажба, Чучулень и ком. Балатина ход ремонтных работ и проблемы, связанные с ними.

Премьер отметил, что правительство продолжит внедрять проект “Drumuri bune pentru toți”, который будет способствовать росту уровня жизни в регионах.

«Руководство Глодянского района сообщило на прошлой неделе об отклонениях во внедрении программы ремонта дорог. Нужно посмотреть, как мы можем вмешаться, чтобы процесс реабилитации инфраструктуры завершился успешно. Мы поговорили с экономическими агентами, которые привлекут дополнительные силы, чтобы закончить работы в срок», – заявил премьер Кику.